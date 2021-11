Casal com dois filhos presos no meio do deserto australiano

Uma família ficou presa num campo alagado no deserto Simpson, no interior da Austrália. A caravana poderá ficar bloqueada durante cerca de duas semanas, uma vez que as operações de resgate não conseguem aceder ao local porque as estradas estão inundadas.

O casal Orios e Lindsey Zavros e os seus dois filhos Zoe e Zane estavam a fazer uma viagem de 12 meses pela Austrália quando foram surpreendidos pelo uma tempestade que os deixou atolados no deserto, a cerca de 150km noroeste do Oodnadatta.

Segundo a Autoridade de Segurança Marítima Australiana (AMSA, na sigla inglesa), as estadas de acesso ao deserto podem ficar “inacessíveis durante vários dias”.

A mãe de Orios Zavros conta, à Sky News, que só souberam que a família estava em segurança cinco horas depois de terem acionado o sinal de emergência. A 7news reporta que as autoridades entregaram via ar um telemóvel por satélite e mantimentos de emergência.

A AMSA garante que nenhum dos membros da família Zavros está ferido e avança que o resgate foi transferido para as autoridades policiais que estão a “preparar uma resposta de grupo”.