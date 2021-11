Encontro virtual entre presidentes da China e dos Estados Unidos prestes a começar

É já daqui a algumas horas que se realiza o encontro virtual entre os presidentes da China e dos Estados Unidos, com a agenda marcada por tópicos como Taiwan, a tensão no Indo-pacífico e as trocas comerciais entre os dois países.

Este será já o terceiro encontro, este ano, entre Joe Biden e Xi Jinping.

A poucas horas da cimeira virtual, foi Pequim que deu já o tom para a reunião, embora Washington nada adiante.

Contudo, é quase certo, avançam os analistas, que os presidentes da China e dos Estados Unidos vão discutir a questão de Taiwan, assim como se prevê que seja abordada a militarização do mar do sul da China e a tensão no Indo-Pacífico, outro dos temas que Biden considera já ter potencial para provocar um conflito não-intencional na região.

As trocas comerciais entre os dois países, que são também as duas maiores economias do mundo, e as questões da cibersegurança e dos Direitos Humanos, são outros assuntos que devem marcar esta cimeira virtual.

Saiba mais