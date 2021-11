Eric Abidal suspeito de estar envolvido no caso da agressão a jogadora do PSG

O antigo jogador do Barcelona Eric Abidal é suspeito de estar envolvido no caso da agressão a Kheira Hamraoui, jogadora do Paris-Saint-Germain (PSG), avança o Le Monde. Abidal vai ser ouvido em breve.

Segundo o jornal, "vingança pessoal" do ex-defesa, depois do fim da relação com a atleta, poderá estar na origem da agressão. Abidal e Kheira Hamraoui mantiveram uma relação de 2018 a 2020.

As suspeitas surgiram porque a jogadora do Paris-Saint-Germain terá ligado a Abidal depois de ter sido atacada.

O ex-jogador francês vai ser ouvido em breve. Para já, a audiência da sua esposa, Hayet Abidal, não está excluída.

Kheira Hamraoui foi agredida com violência na noite de 4 de novembro, por dois homens encapuzados, que a obrigaram a sair do carro e lhe bateram nas pernas com uma barra de ferro. A jogadora do PSG ficou com vários ferimentos. Teve de levar pontos nas mãos. Regressava de um jantar organizado pelo Paris-Saint-Germain.

Aminata Diallo interrogada devido a suspeitas

A colega de equipa e seleção Aminata Diallo, que joga na mesma posição, foi detida para interrogatório por suspeita de ter contratado dois homens para atacarem Kheira Hamraoui. Foi libertada depois de uma audiência de 36 horas.

O ataque impossibilitou Kheira Hamraoui de entrar em campo na terça-feira, frente ao Real Madrid, e permitiu a Diallo ter a oportunidade.

O clube francês condenou veementemente a violência.