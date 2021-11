Governo cubano proíbe marcha popular e acusa EUA de financiar protesto

Cuba vive momentos de grande tensão política. A planeada “Marca Cívica pela Mudança”, marcada para esta segunda-feira, está proibida pelo Governo cubano, que acusa os Estados Unidos de financiarem o protesto com o objetivo de derrubar o regime de Havana.

Um dos líderes do movimento dissidente cubano, Yunir Garcia, tinha anunciado que iria marchar sozinho com uma rosa branca nas mãos, em protesto contra a proibição da marcha. Mas os apoiantes do Governo cercaram a casa de Garcia, impedindo que este realizasse o protesto.

Há várias semanas que os movimentos dissidentes cubanos estão a preparar um protesto nacional. Esta manifestação surge na sequência dos protestos de julho, os maiores em Cuba desde a revolução de Fidel Castro, em 1959. Na altura, uma pessoa morreu, dezenas ficaram feridas e centenas foram presas.

Para o Presidente Miguel Díaz-Canel, a marcha que estava agendada para esta segunda-feira representa uma tentativa dos Estados Unidos derrubarem o regime cubano. Díaz-Canel juntou-se a apoiantes do Governo, no domingo, na praça El Quijote, e aproveitou o momento para denunciar o apoio imperialista ao protesto.

Tal como aconteceu durante os protestos de julho, as autoridades cubanas tentaram coagir a liberdade de imprensa no país. Durante o fim de semana, foram retiradas seis credenciais a jornalistas da agência espanhola EFE, tendo sido restituídas duas.

A ação do Governo perante a agência noticiosa espanhola foi condenada pela União Europeia, que pediu “esclarecimentos” a Havana por aquilo que poderia significar uma “grave violação da liberdade de expressão”.