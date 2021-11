Polícia britânica provoca explosão controlada no parque de Liverpool

A polícia britânica provocou uma explosão controlada no parque Sefton, em Liverpool, no âmbito da investigação ao ataque terrorista ao Liverpool Women's Hospital, este domingo. A informação foi avançada num comunicado da polícia de Manchester.

“Os agentes que estão a investigar a explosão no Liverpool Women's Hospital ontem (14 de novembro de 2021) realizaram uma explosão controlada como precaução no parque Sefton como parte da investigação em curso”, pode ler-se no comunicado.

As autoridades acreditam que “não existe risco acrescido para o público” e avança que “prossegue a investigação”.

A polícia britânica confirmou que a explosão está a ser tratada como um atentado terrorista. As autoridades já detiveram quatro pessoas suspeitas de estarem ligadas ao incidente que fez um morto e um ferido.

A vítima mortal foi o passageiro que viajava no táxi, e que as autoridades acreditam ser o responsável pela explosão. O passageiro terá levado um aparelho explosivo improvisado para o veículo, pedindo ao motorista que o levasse até ao hospital.

► Reino Unido subiu nível de alerta para "severo"

O Reino Unido subiu o nível de alerta de terrorismo de “considerável” para “severo” depois da explosão de um táxi no Liverpool Women's Hospital, este domingo. A ministra do Interior, Priti Patel, lembra que este é o segundo ataque terrorista a acontecer no prazo de um mês.

“O Centro de Análise de Ação Terrorista (JTAC) aumentou o nível de ameaça do Reino Unido de substancial para severa. E há uma razão para isso. A razão é que o que vimos ontem [domingo] é o segundo incidente num mês”, disse Priti Patel, citada pela Sky News, referindo-se ao ataque que vitimou o deputado David Amess.

A ministra avança ainda que o primeiro-ministro, Boris Johnson, esteve reunido com os elementos do Governo para analisar a situação.

Em comunicação ao país, o primeiro-ministro justificou a subida do nível de alerta de terrorismo com a existência de uma grande probabilidade de ocorrer um novo ataque. O primeiro-ministro pede a todos que se mantenham vigilantes.

“A polícia confirmou estar a encarar a ocorrência como atentado terrorista. Enquanto a investigação estiver a decorrer, compreenderão que não posso comentar os pormenores do caso ou da motivação, mas isto sublinha de forma veemente a necessidade de nos mantermos extremamente atentos", disse.

