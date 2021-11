Qatar. Mulheres submetidas a exame ginecológico no aeroporto exigem indemnização e pedido de desculpa

Várias mulheres australianas, que estavam a bordo de um avião da Qatar Airways foram forçadas, em outubro de 2020, a realizar um exame vaginal, após ser descoberto um recém-nascido abandonado no aeroporto de Doha, no Qatar.

Mais de um ano depois, voltam a processar as autoridades do Qatar por entenderem que o caso caiu no esquecimento. Acusam o Governo do Qatar, a Autoridade de Aviação Civil do Qatar e a Qatar Airways de agressão e invasão e exigem uma indemnização, um pedido de desculpas formal e a garantia de que casos como o delas não se voltam a repetir.

As mulheres em questão foram retiradas de dentro do avião por seguranças armados e levadas para ambulâncias na pista do aeroporto, onde foram examinadas por enfermeiras. No entanto, alegam que os exames não foram consentidos e, na altura, não receberam qualquer explicação sobre o que estava a acontecer. Duraram cerca de cinco minutos cada um e de seguida voltaram a ser escultadas até ao avião.

Quando chegaram à Austrália apresentaram queixa e o caso captou a atenção mediática, assim como a condenação de vários países.

O primeiro-ministro do Qatar, Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, na altura, lamentou o que tinha acontecido no aeroporto classificando a situação de "inaceitável" e como algo que "não reflete as leis ou valores do Qatar".

Foi aberta uma investigação na sequência das queixas apresentadas e um funcionário do aeroporto foi condenado a uma pena suspensa.

À BBC, uma das mulheres recorda que naquele dia foi "submetida ao exame físico mais invasivo" da vida dela, outra conta que tem pesadelos recorrentes com o que aconteceu e que foi a falta de ação das autoridades do Qatar que as levaram a agir outra vez.

"Ao nos manifestarmos queremos garantir que nenhuma mulher seja submetida ao tratamento horrendo e desmoralizante a que fomos submetidas", disse.

Damian Sturzaker, advogado de sete das mulheres, explica à BBC que elas "encontraram uma barreira de silêncio", apesar de terem tentado estar em contacto com as autoridades do Qatar.

Para além das mulheres australianas que seguiam neste voo, os exames ginecológicos foram feitos também a outras mulheres de pelo menos 10 voos da companhia aérea. Quando o caso se tornou conhecido vários grupos de defesa dos direitos das mulheres descreveram os exames como o equivalente a violência sexual.