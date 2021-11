Retomadas buscas por adolescente desaparecida há mais de 20 anos

Sarah Benford desapareceu há mais de 20 anos, após fugir do centro de acolhimento onde vivia. A última pessoa a vê-la terá sido a mãe, a 6 de abril de 2000, em Kettering, no condado de Northamptonshire, no Reino Unido.

Esta segunda-feira as buscas foram retomadas após surgirem novas pistas sobre o desaparecimento. As informações recolhidas pela polícia de Northamptonshire apontam que o corpo da adolescente desaparecida poderá estar numa área de 70 por 70 metros em Valley Walk, na cidade de Kettering. As escavações estão a decorrer e a área estará interdita até à conclusão dos trabalhos.

Um dos responsáveis pela investigação, Joe Banfield, explicou à BBC que receberam "informações significativas" que apontam aquele local "como uma possível área de interesse". A família de Sarah foi informada e apoiou a operação, adiantou.

"Nunca desistimos de tentar encontrar o corpo de Sarah e, potencialmente, rastrear o homicídio ou os responsáveis pela morte", acrescentou Banfield.

Tinha 14 anos quando desapareceu, e apesar de vários suspeitos terem sido detidos ao longo dos anos, nenhum deles chegou a ser acusado pelo rapto de Sarah.

As escavações poderão durar cerca de duas semanas e estão também a ser apoiadas por uma equipa de arqueólogos forenses.