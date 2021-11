Três suspeitos interrogados pela polícia antiterrorista pela explosão em Liverpool

Três homens estão a ser interrogados pela polícia antiterrorista britânica no âmbito da investigação à explosão de um táxi no domingo junto a um hospital em Liverpool, no Reino Unido, que provocou a morte de um homem.

O taxista já teve alta hospitalar, mas o passageiro do táxi morreu. Há ainda um ferido com gravidade.

As autoridades britânicas estão a tratar o caso como um "potencial ato terrorista" e o nível de alerta poderá vir a ser aumentado, avança o correspondente da SIC no Reino Unido.

Estão também a decorrer buscas nas casas dos suspeitos detidos, duas casas em Liverpool.

A explosão de um táxi aconteceu a poucos metros da Catedral da cidade, no momento em que centenas de pesoas assinalavam aí um minuto de silêncio em homenagem às vítimas das guerras, pouco depois das 11:00 de domingp, na entrada do Liverpool Women's Hospital.

O acesso a este hospital do norte de Inglaterra foi vedado e alguns pacientes urgentes desviados para outras unidades de saúde.