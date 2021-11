Cinco mortos em acidente de viação no sul de Moçambique

Cinco pessoas morreram num acidente de viação, na segunda-feira, no distrito de Inharime, na província de Inhambane, no sul de Moçambique, disse a administradora local, Elsa Tomo.

Tomo avançou que o acidente causou 11 feridos graves, um dos quais veio a morrer mais tarde, de acordo com a edição desta terça-feira o diário Notícias, que citou a responsável.

O acidente resultou de um choque frontal entre um miniautocarro de transporte de passageiros e uma camioneta, acrescentou.

O motorista do miniautocarro, que capotou, fugiu do local, indicou.

Moçambique tem uma elevada taxa de sinistralidade rodoviária e vários relatórios internos e internacionais apontam as estradas do país como entre as mais perigosas de África.

A má condução, o mau estado das viaturas e a degradação das estradas são apontados como as principais causas do elevado índice de desastres no país.