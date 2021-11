Duas grandes explosões foram sentidas na capital do Uganda, Kampala, esta terça-feira de manhã, uma delas perto do Parlamento, mas não há registo de vítimas.

De acordo com testemunhas, uma das explosões ocorreu junto a uma esquadra da polícia e a outra na zona do edifício do Parlamento.

As forças de segurança ainda não comentaram os factos e, por isso, desconhece-se ainda se as explosões foram provocadas por bombas. As autoridades do Uganda reforçaram a segurança no mês passado, após a explosão de uma bomba num restaurante dos arredores de Kampala e que provocou a morte a sete pessoas.

Uma organização ligada ao grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque do dia 23 de outubro contra o restaurante.

Dois dias depois deste atentado, uma bomba acionada por um atacante suicida fez dois mortos, numa paragem de autocarros da capital.