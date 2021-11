Um caça britânico caiu esta quarta-feira no Mar Mediterrâneo. A informação foi avançada pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, que não especificou o local exato do acidente.

O piloto do F35 ejetou-se a tempo e foi resgatado pela equipa que operava o navio porta-aviões HMS Queen Elizabeth.

O acidente aconteceu durante uma operação de rotina e o Ministério da Defesa do Reino Unido está a investigar as causas.