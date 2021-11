Comentador francês Éric Zemmour começa a ser julgado por ódio racial

O processo contra o polémico comentador de extrema-direita francês e provável candidato presidencial Éric Zemmour pelas considerações sobre migrantes menores de idade começou hoje no Tribunal Criminal de Paris com o réu ausente.

Acostumado a processos judiciais, Éric Zemmour foi convocado a comparecer hoje em tribunal por "cumplicidade em incitamento ao ódio racial e insulto racial", devido a comentários transmitidos em setembro de 2020 no canal de televisão Cnews, onde mantinha uma crónica diária.

Durante um debate televisivo, o comentador de extrema-direita afirmou que os migrantes menores de idade que chegam a França não acompanhados "são ladrões" e "assassinos" e que devem ser "mandados de volta" para os locais de origem.

Hoje, Zemmour não compareceu na audiência "para evitar que o cerco judicial se transforme num estúdio de televisão", disse o advogado de defesa, Olivier Pardo.

De acordo com a agência France-Press, cerca de vinte jovens apoiantes da associação "Geração Z", apoiada por Zemmour, concentraram-se hoje frente ao tribunal e exibiram uma bandeira francesa.

"O tribunal vai estar particularmente vigilante em relação à serenidade do processo", alertou o juiz que preside a sessão, na abertura da audiência.

A defesa acredita que Zemmour apenas "reiterou com outras palavras" as preocupações que foram expressas pelas autoridades sobre a "delinquência" relacionada com "migrantes" menores não acompanhados.

A audiência esteve inicialmente marcada para o dia 08 de setembro, mas foi adiada devido ao elevado número de entidades civis que vão testemunhar a pedido da acusação.

Vários representantes de organismos da sociedade civil francesa vão falar em nome dos migrantes, entre os quais o SOS Racismo e a Liga dos Direitos Humanos (LDH), além de vinte conselhos distritais e menores que chegaram a França não acompanhados por adultos e que se encontram à guarda da assistência social.

Éric Zemmour, 63 anos, foi forçado a deixar o principal programa diário da Cnews em setembro, devido às recentes ambições políticas, já que supostamente prevê candidatar-se às presidenciais francesas de 2022.

O comentador ainda não se declarou candidato, mas de acordo com fontes da AFP, Zemmour deve apresentar a candidatura antes da primeira reunião de campanha prevista para o início do mês de dezembro.

SAIBA MAIS