Canadá passa de temperaturas recorde para inundações devastadoras

No Canadá, foi declarado o estado de emergência na Columbia Britânica, com centenas de soldados já destacados para as operações de resgate e limpeza da província afetada pelas enxurradas e inundações, contando-se já um morto, vários desaparecidos e milhares de deslocados.

Merritt é agora uma cidade-fantasma, com a subida do nível das águas a inundar esta povoação da Columbia Britânica e obrigando à fuga apressada dos 7 mil habitantes.

O vale de Fraser é a região mais afetada pelas inundações e enxurradas provocadas pelas chuvas torrenciais.

Nalgumas áreas, choveu num dia o que costuma chover durante um mês inteiro.

Sofrem particularmente os agricultores - há milhares de hectares de campos alagados - e os criadores de gado - há milhares de cabeças desaparecidas.

Os deslizamentos de terras cortaram autoestradas, interromperam as ligações ferroviárias para Vancouver e afetaram já o movimento de mercadorias no maior porto canadiano.

Na Colúmbia Britânica, o verão tinha sido já marcado por temperaturas recorde, superiores a 40 graus, e pelos incêndios que devastaram vastas áreas florestais.

Em Ottawa, o Governo federal declarou o estado de emergência por duas semanas.

Centenas de soldados já foram, de imediato, destacados para as operações de auxílio às populações da Colúmbia Britânica.

