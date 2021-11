Canadá prepara mega operação de apoio à Columbia Britânica após enxurradas

As chuvas torrenciais e as enxurradas levaram as autoridades a decretarem o estado de emergência na Columbia Britânica, no oeste do Canadá.

O Governo chamou o exército para ajudar nas operações de limpeza e de resgate. Uma mulher morreu, várias pessoas estão desaparecidas e milhares ficaram desalojadas.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, afirmou estar "muito preocupado com a situação na Columbia Britânica" e que estão centenas de membros das Forças Armadas canadianas prontas para prestar auxílio no que for necessário.

SAIBA MAIS