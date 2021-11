Começa a migração de milhões de carangueijos na Austrália

Na Austrália, milhões de carangueijos cumprem a anual migração rumo ao oceano. O fenómeno acontece na ilha do Natal após as primeiras chuvas de outubro ou novembro.

As precipitações do fim do ano iniciam os preparativos dos machos, que começam a marchar e encontram as fêmeas no meio do caminho.

Os crustáceos abandonam os habitats e percorrem vários quilómetros até chegarem ao mar, onde cumprem o acasalamento e a desova.

Para permitir a migração dos carangueijos, as autoridades encerram várias estradas e acessos. Existe, inclusive, uma estrutura que permite aos animais atravessarem as vias em segurança.

Turistas e admiradores do parque natural sediado na ilha contemplam, admirados, a corrida desenfreada dos crustáceos