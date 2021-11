Esta é a região mais poluída do mundo

Lahore, situada na região de Punjab, com 11 milhões de habitantes, é considerada o celeiro do Paquistão. Esta quarta-feira, foi declarada a cidade mais poluída do mundo por uma empresa suíça que avalia a qualidade do ar.

As autoridades estão a aconselhar a população a trabalhar em casa, mas os habitantes lembram que essa opção não existe para a maior parte dos paquistaneses, que vivem da economia informal.

Na capital da vizinha Índia, os níveis de poluição perigosamente elevados levaram o Governo a encerrar escolas por tempo indeterminado.

Os camiões que transportam bens não essenciais foram proibidos de circular, as obras de construção suspensas e o teletrabalho recomendado.

Cinco centrais a carvão nos arredores da capital foram também temporariamente encerradas.

Entre as 30 cidades mais poluídas do mundo, 22 situam-se na Índia.

