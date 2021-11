Tribunal Europeu dá razão à família das vítimas do acidente de 2016 que matou 12 emigrantes em França

Está dado mais um passo para a indemnização da família dos 12 emigrantes, ente eles uma criança de 7 anos, que morreram em 2016 num acidente em França.

O seguro foi declarado nulo por falsas declarações no momento do contrato e alterações estruturais à carrinha. Contudo, uma decisão do Tribunal da União Europeia vem agora deixar claro que qualquer nulidade no contrato do seguro não pode prejudicar as vítimas.

O acidente ocorreu a 24 de março de 2016, às 23:40 locais, e custou a vida a 12 cidadãos portugueses que se deslocavam a Portugal para celebrar a Páscoa.