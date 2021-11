Chuvas torrenciais no Canadá: buscas por sobreviventes continuam

MINISTRY OF TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE / HANDOUT

As buscas para encontrar sobreviventes no oeste do Canadá afetados há vários dias por inundações e deslizamentos de terra mantiveram-se esta quinta-feira, enquanto centenas de pessoas foram evacuadas de uma área isolada pela enchente das águas.

As chuvas torrenciais que caíram em poucas horas desde domingo na Colúmbia Britânica causaram deslizamentos de terra que destruíram estradas e infraestruturas e 'afogaram' cidades inteiras, matando uma pessoa e deixando milhares de desabrigados, disseram as autoridades locais.

Na quarta-feira, Ottawa enviou o exército para reforçar a província que está em estado de emergência, como já havia acontecido em julho devido a gigantescos incêndios florestais.

Em poucos meses, esta região da costa do Pacífico canadiano sofreu repetidos desastres naturais, desde um episódio de calor muito intenso no final de junho, consequência do aquecimento global, segundo especialistas.

Equipas procuram três desaparecidos

Esta quinta-feira, equipas de resgate procuraram três pessoas desaparecidas perto de Pemberton, a nordeste de Vancouver, que foi atingida por um deslizamento de terra, tendo sido encontrado um corpo de uma mulher.

"As buscas continuam na área do deslizamento de Pemberton. Estamos a fazer todo o possível em condições complicadas", explicou à agência de notícias AFP, Chris Manseau, porta-voz da Polícia Federal na Colúmbia Britânica responsável pelo resgate.

Um pouco mais ao sul, em Hope, uma localidade isolada pela elevação das águas e deslizamentos de terra, 200 pessoas foram evacuadas por um comboio especialmente alugado para chegar aos subúrbios de Vancouver.

"O que me preocupa é a próxima semana"

Em Abbotsford, a cerca de 70 quilómetros a sudeste de Vancouver, Henry Braun, o presidente da câmara alertou que a sua cidade estava "longe de estar fora de problemas".

"Não estou preocupado com a chuva de hoje. O que me preocupa é na próxima semana. Esperamos entre 80 e 100 mm" de precipitação, disse.

Quase 600 pessoas foram evacuadas dos 162.000 habitantes da cidade, somando-se a centenas nos últimos dias na região.

