Operações de busca e salvamento para encontrar sobreviventes das cheias no oeste do Canadá

Já chegaram à Columbia Britânica, no oeste do Canadá, centenas de militares para ajudar nas operações de resgate e de limpeza na sequência das cheias.

As chuvas torrenciais levaram as autoridades a decretar o estado de emergência Pelo menos 17 mil pessoas tiveram de ser retiradas de casa, uma mulher morreu e várias pessoas estão desaparecidas. As autoridades admitem, no entanto, que o número de vítimas possa aumentar.

Nos próximos dias, a chuva deverá abrandar, mas a província da Columbia Britânica continua sob estado de emergência até quarta-feira.

Em poucos meses, esta região da costa do Pacífico canadiano sofreu repetidos desastres naturais, desde um episódio de calor muito intenso no final de junho, consequência do aquecimento global, segundo especialistas.

Hoje, equipas de resgate procuraram três pessoas desaparecidas perto de Pemberton, a nordeste de Vancouver, que foi atingida por um deslizamento de terra, tendo sido encontrado um corpo de uma mulher.

"As buscas continuam na área do deslizamento de Pemberton. Estamos a fazer todo o possível em condições complicadas", explicou à agência de notícias AFP, Chris Manseau, porta-voz da Polícia Federal na Colúmbia Britânica responsável pelo resgate.

Um pouco mais ao sul, em Hope, uma localidade isolada pela elevação das águas e deslizamentos de terra, 200 pessoas foram retiradas por um comboio especialmente alugado para chegar aos subúrbios de Vancouver. Em Abbotsford, a cerca de 70 quilómetros a sudeste de Vancouver, Henry Braun, o presidente da câmara alertou que a sua cidade estava "longe de estar fora de problemas".

"Não estou preocupado com a chuva de hoje. O que me preocupa é na próxima semana. Esperamos entre 80 e 100 mm" de precipitação, disse.

