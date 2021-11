Pelo menos 10 pessoas foram assassinadas, esta quinta-feira, no estado de Zacatecas, no México, com as autoridades locais a acreditar que as mortes estão relacionadas com uma disputa entre gangues.

Nove corpos foram pendurados numa ponte e o décimo foi encontrado numa estrada próxima.

A violência relacionada com gangues tem aumentado em algumas zonas do México e, até setembro, mais de 21 mil pessoas morreram.

