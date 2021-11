Penhasco gelado em Marte e Hubble visita quatro planetas gigantes: as melhores imagens da semana a partir do espaço

As imagens podem ser vistas em alta resolução e as explicações detalhadas no site da Agência Espacial Europeia.

São imagens captadas pelos vários instrumentos que o Homem tem construído para observar o cosmos, presos à Terra ou a vaguear pelo espaço.

A Estação Espacial Internacional (ISS) é o maior laboratório científico construído fora da Terra. Está em órbita há 23 anos a cerca de 400 km de altitude. O primeiro módulo foi lançado a 20 de novembro de 1998, mas a evolução é contínua. É a maior construção que o Homem fez fora da Terra numa parceria que junta nações "rivais".

A 23 de abril, o astronauta da ESA Thomas Pesquet partiu para a Estação para uma missão de seis meses, acompanhado pelos astronautas da NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur e pelo astronauta da agência espacial japonesa JAXA Akihiko Hoshide.

Na bagagem levou mais de 200 experiências, europeias, norteamericanas, de profissionais e de estudantes.

Terminada a missão de seis meses, Thomas Pesquet foi substituído pelo alemão Matthias Maurer que já está a bordo da Estação com a Crew-3.

Telescópio Espacial Hubble

Algumas das imagens são captadas pelo Telescópio Espacial Hubble, já há 31 anos a navegar pelo espaço e a deslumbrar-nos com o que "vê". Com mais de um milhão de observações feitas, que incluem algumas das mais longínquas e antigas galáxias, o telescópio da NASA e da ESA será talvez o aparelho que captou as imagens mais marcantes do Universo.

Projeto conjunto da NASA/ESA/CSA (agência espacial do Canadá), o telescópio espacial James Webb será o próximo grande observatório de ciências espaciais para resolver os mistérios do Sistema Solar, explorar mundos distantes ao redor de outras estrelas e descobrir as origens do Universo.

O seu lançamento estava previsto para março de 2021, mas a pandemia obrigou ao adiamento, estando agora previsto para o final deste ano.

Missão ExoMars

A Europa também tem planos para Marte: a missão ExoMars é um projeto da Agência Espacial Europeia (ESA) em colaboração com as autoridades espaciais russas, a Roscosmos.

Um projeto com duas fases em que a primeira já está a decorrer desde março de 2016 com a sonda em órbita ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) que tem a bordo a câmara CaSSIS. A segunda fase tem lançamento previsto para setembro de 2022 e chegada a 2023.

A missão da ESA-Roscosmos transportará o rover Rosalind Franklin e a plataforma de superfície Kazachok. Após um voo interplanetário de nove meses, um módulo de descida contendo o rover e a plataforma será lançado na atmosfera marciana a uma velocidade de 21 mil km por hora.

Missão Copernicus

O programa europeu de observação terrestre Copernicus da ESA tem uma série de satélites Sentinel que monitorizam a Terra.

A missão espacial Hera, a primeira dedicada à defesa planetária na Europa, com lançamento previsto para 2024 levará uma sonda europeia a viajar até Didymos, um sistema de dois asteroides próximo da Terra, onde deverá chegar no final de 2026.

Em colaboração com a NASA, Hera vai fazer o estudo detalhado sobre o pós-impacto da sonda norte-americana DART em Dimorphos, uma lua na órbita de um dos asteroides. Nessa altura, Dimorphos será o primeiro objeto no Sistema Solar a ter sua órbita deslocada pelo esforço humano de forma mensurável.

Missões a Vénus

O planeta mais frio do nosso sistema solar é o próximo grande objetivo da NASA e da ESA. As duas agência espaciais anunciaram no início de junho de 2021 os preparativos para três missões: duas da agência norte-americana e uma da agência europeia.

Estudar Júpiter e as suas Luas geladas

A sonda Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) fará observações detalhadas de Júpiter e das suas três grandes luas - Ganimedes, Calisto e Europa - com um conjunto de instrumentos a bordo. A partida está prevista para 2022 para chegar ao sistema joviano em 2029.

A missão investigará a existência de mundos habitáveis em torno de gigantes gasosos e estudará o sistema de Júpiter como um arquétipo para os numerosos exoplanetas gigantes agora conhecidos que estão na órbita de outras estrelas.

Missão a Mercúrio

A primeira missão da Europa a Mercúrio, o mais pequeno e menos explorado planeta terrestre do nosso Sistema Solar, alcançou mais um marco científico a 1 de outubro de 2021. A missão da ESA/ JAXA BepiColombo fez o primeiro de seis voos ao planeta de destino, antes de entrar na sua órbita em 2025.

BepiColombo vai sobrevoar o planeta a uma altitude de cerca de 200 km, capturando imagens e dados científicos que darão aos cientistas uma primeira amostra do que está para vir na missão principal.