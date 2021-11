Bolsonaro admite desflorestação ilegal na Amazónia, mas diz que números oficiais são exagerados

Jair Bolsonaro continua a tentar melhorar a imagem ambiental do Brasil.

O Presidente brasileiro admite que há desflorestação ilegal na Amazónia, mas garante que é muito menos do que indicam os números oficiais.

No entanto, as imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão governamental, mostram que a área devastada na Amazónia é maior do que a de países inteiros como o Qatar, Jamaica ou Líbano.

Entre agosto de 2020 e julho deste ano, perdeu-se 22% de cobertura vegetal em relação ao período anterior. Este facto quer dizer que foi batido o recorde dos últimos 15 anos, segundo dados oficiais.