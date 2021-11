Manifestações em várias cidades francesas contra abuso de mulheres e crianças

Mais de 80 manifestações saem este sábado à rua em várias cidades de França, num "choque elétrico" promovido por ativistas sociais, contra a violência de que são alvo as mulheres e os maus tratos e abusos sexuais de crianças.

"Vamos marchar para travar e violência praticada contra as mulheres, para enviar um choque elétrico à sociedade e para questionar o poder político, assim como toda a sociedade", afirmou à Agência Lusa Sophie Barre, ativista no coletivo '#NousToutes'.

Nascido em 2018, após as denúncias #metoo, de mulheres vítimas de assédio sexual nos Estados Unidos, que em França se transformaram em #balancetonporc, este coletivo está a organizar mais de 80 manifestações em todo o país para alertar para a violência contra as mulheres, especialmente os abusos sexuais e os feminicídios.

Mais de 100 mulheres mortas em França desde o início do ano

Em França, desde o início do ano, mais de 100 mulheres já foram mortas pelos seus companheiros ou ex-companheiros e uma grande percentagem já tinha mesmo apresentado queixa contra os seus assassinos.

Nas redes sociais, cada vez mais mulheres denunciam que mesmo o processo de apresentar queixa é penoso, não sendo levado a sério pela polícia francesa.

"Há 220 mil mulheres vítimas de violência em França, mas só 400 pulseiras eletrónicas. É preciso uma vontade política para acompanhar estes problemas e formar todas as pessoas que estão em contacto com estas vítimas", denunciou Sophie Barre.

A igualdade de género foi uma das principais causas do mandato de Emmanuel Macron, mas as associações feministas acusam o Governo de não investir nesta questão, o que leva à precariedade do estatuto da mulher em França, mesmo se o movimento feminista ganha cada vez mais destaque.

"O movimento feminista é poderoso em França neste momento, numa altura em que vemos um crescimento da extrema-direita. É um paradoxo. Mesmo quando os movimentos sociais em geral não estão em grande forma, o movimento feminista destaca-se por ser muito activo, embora tenhamos uma sociedade cada vez mais direitista", disse Suzy Rojtman, porta-voz do Coletivo Nacional para os Direitos da Mulher.

Este protesto, que acontece dias antes de se assinalar no dia 25 de novembro a jornada da luta contra a violência sobre as mulheres, vai servir também para chamar a atenção dos candidatos às eleições presidenciais em França, que acontecem em abril de 2022, para a importância da mudança das leis de proteção das mulheres no país.

"Queremos também falar aos candidatos presidenciais", declarou Sophie Barre.

Muitas mulheres e homens têm denunciado situações de incesto e abusos sexuais

Através do movimento feminista, muitas mulheres e homens têm vindo também a público denunciar casos de incesto e abusos sexuais, ocorridos nalguns dos círculos mais prestigiados da sociedade parisiense, mostrando que esta é uma realidade que toca todo o país.

No início do ano, o conhecido politólogo Olivier Duhamel reconheceu ter abusado sexualmente do seu enteado depois de a irmã, Camille Kouchner, ter denunciado o incesto do seu padrasto no livro "La Familia Grande".

"As associações querem jurisdições especializadas. É preciso mais dinheiro e é preciso mais formação para os juízes para que eles se apercebam das manipulações feitas no seio da família, porque sabemos que as falsas denúncias são extremamente raras. É preciso proteger as crianças e proteger o progenitor que defende a criança, que normalmente é a mãe", exortou Sophie Barre.

Ativo há muitos anos no campo da defesa dos direitos das mulheres, o Coletivo Nacional para os Direitos da Mulher conseguiu algumas vitórias, mas espera agora ver milhares de pessoas nas ruas de forma a travar sobretudo a violência que se tem vindo a agravar nos últimos anos.

"A violência é um escândalo, a desigualdade é como se não fosse importante, quando todos vimos durante a covid-19 como as responsabilidades foram todas para cima das mulheres. Claro que a primeira infância também tem de ser uma prioridade", concluiu Suzy Rojtman.

Os protestos contra a violência praticada contra as mulheres e contra as crianças em França vão continuar até dia 27 de novembro, com diferentes iniciativas espalhadas por todo o território.

