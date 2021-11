Disparo acidental de arma de fogo causa pânico no aeroporto de Atlanta

Um disparo acidental de uma arma de fogo provocou, este sábado, pânico no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. Não há registo de feridos.

Vários passageiros divulgaram nas redes sociais imagens do incidente, que aconteceu na área de controlo de segurança. Durante mais de uma hora todas as partidas foram suspensas, num dos mais movimentados do mundo.

Pouco depois, informou, no Twitter, que não havia um atirador ativo nas instalações, e que ninguém estava em perigo. As autoridades estão a investigar o caso e as circunstâncias do incidente ainda estão por apurar.

Entretanto já foi retomado o normal funcionamento no aeroporto.