Dois sismos de magnitude 4,5 e 4,4 sacodem centro e norte do Peru

Dois sismos de magnitude 4,5 e 4,4 na escala de Richter sacudiram, na madrugada deste domingo, o centro e norte do Peru, sem que tenham sido reportados danos pessoais ou materiais, informou o Instituto Geofísico do país.

O primeiro abalo ocorreu às 03:09 locais (mais cinco horas em Lisboa) e teve epicentro a 31 quilómetros a sul da cidade de Puerto Bermudez, na província central de Oxapampa, a cerca de 400 quilómetros da capital do Peru, Lima.

Teve origem a uma profundidade de 128 quilómetros e não originou nenhum alerta de 'tsunami' no litoral do país, de acordo com a Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha de Guerra do Peru, noticiou a agência Efe.

O segundo terramoto foi registado às 05:57 locais na região da selva de San Martin, no norte.

Neste caso, o sismo teve origem a uma profundidade de 124 quilómetros e epicentro a 51 quilómetros a este da localidade de Picota, capital da província com o mesmo nome.

O Peru está situado na zona denominada "Anel de Fogo" do Pacífico, onde se regista cerca de 85% da atividade sísmica mundial.