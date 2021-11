Kyle Rittenhouse absolvido nos EUA reafirma legítima defesa numa entrevista ao canal Fox News

Nos EUA, o jovem de 18 anos, Kyle Rittenhouse, foi acusado do assassinato de dois homens num protesto antiracista em 2020. Após reafirmar legítima defesa, o tribunal ilibou o jovem, que agora deu uma entrevista ao canal Fox News, transmitida na segunda-feira.

"O júri chegou ao veredicto certo: a autodefesa não é ilegal (...) Tem sido um caminho difícil, mas nós fizemo-lo. Fizemos a parte mais difícil", afirmou Kyle Rittenhouse, que se tornou a musa de alguma direita americana, na Fox News.

Em agosto do ano passado, Kyle Rittenhouse esteve presente na terceira noite de protestos em Kenosha, no estado do Wisconsin, durante a contestação do movimento Black Lives Matter.

O jovem, que tinha 17 anos na altura, disparou sobre os manifestantes e acabou por matar dois homens e ferir outra pessoa.

Kyle alegou autodefesa e garante que foi perseguido e atacado pelos três homens. Explica, ainda, que saiu à rua com uma espingarda semiautomática AR-15 carregada para acompanhar grupos armados que pretendiam proteger os comerciantes durante os protestos antirracistas.

