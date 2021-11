Mais de uma centena de reclusos fogem de prisão na República Democrática do Congo

Mais de uma centena de reclusos evadiram-se no sábado de uma prisão em Matadi, no oeste da República Democrática do Congo (RDCongo), fuga que provocou um morto e um ferido grave entre as forças de segurança.

Segundo a agência France-Presse, dois homens armados surgiram na entrada principal do estabelecimento prisional, neutralizaram os guardas e abriram a porta de detenção, o que permitiu a fuga de um grande número de detidos, disse aos meios de comunicação social a diretora-adjunta da prisão.

O comissário Jean-Pierre Nzolani contou como os polícias do local onde está situada a prisão viram os reclusos escaparem por uma brecha aberta numa parece.

"Eles atiraram para o ar, mas mais de 300 pessoas aproximaram-se deles, tiraram as suas armas e mataram um polícia no local", declarou. Um outro agente ficou gravemente ferido, atingido por balas.

O comissário adiantou que se está a tentar perceber como ocorreu a fuga: "Cumplicidade, plano preparado há muito tempo?", questionou.

A direção do estabelecimento prisional procura determinar o número exato de fugitivos, sabendo-se que os detidos eram 737 na manhã de sábado.

A prisão central de Matadi, capital da província do Congo Central, foi construída em 1939 e projetada para acolher 150 presos.

