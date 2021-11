Atropelamento em desfile de Natal: maioria das vítimas são crianças e idosos

Pelo menos cinco pessoas morreram e 40 ficaram feridas num atropelamento no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Um carro irrompeu, este domingo, um desfile de Natal e atingiu dezenas de pessoas. As autoridades detiveram um suspeito.

Quem via o desfile, afirma que o automóvel seguia a grande velocidade quando atingiu o grupo de pessoas que desfilavam na rua. O carro conseguiu furar a barreira de segurança montada pela polícia e nem os disparos dos agentes conseguiram travar o veículo.

A maioria das pessoas colhidas pelo carro são crianças e membros de um grupo recreativo de terceira idade.

A polícia confirma que uma pessoa foi detida e o carro foi recuperado a 32 quilómetros de distância do local do crime. A investigação está ainda em curso.