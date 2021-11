Pelo menos cinco mortos e 40 feridos em atropelamento em desfile de Natal nos EUA

Pelo menos cinco pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas no atropelamento que aconteceu este domingo à noite, durante um desfile de Natal em Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos, disseram esta segunda-feira as autoridades.

"Neste momento, podemos confirmar que cinco pessoas morreram e mais de 40 estão feridas", segundo uma publicação na conta da autarquia da cidade, na qual se ressalva que os números "podem mudar" à medida que mais informação é recolhida.

Entre os feridos estão também várias crianças da escola católica de Waukesha, que participava no desfile de Natal, avança a arquidiocese de Milwaukee.

"Entre os feridos está um dos nossos padres católicos, assim como múltiplos paroquianos e crianças da escola católica de Waukesha. Por favor juntem-se a nós em oração por todos os envolvidos, as suas famílias e aqueles que ficaram traumatizados entre as testemunhas deste cenário horrível", disse a diretora da arquidiocese, em comunicado, citado pela CNN.

As vítimas foram transportadas para o hospital pelos bombeiros locais.

O veículo utilizado no ataque foi recuperado e uma pessoa foi detida. As autoridades avançam, no entanto, que a investigação está "em aberto".

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram um carro a atravessar o local do desfile em velocidade. Num destes vídeos podem ser ouvidos tiros e o carro a ultrapassar o cordão policial para entrar na zona vedada ao trânsito.

Segundo a polícia local, "um agente disparou a arma contra a viatura suspeita para tentar travar a viatura", não tendo provocado qualquer ferido.

