Poluição do ar na Índia agrava-se no outono e inverno: porquê?

A capital indiana Nova Deli sofre durante todo o ano com a fraca qualidade do ar, mas o problema agrava-se durante os meses de outono e inverno. Na quarta-feira passada, a concentração de partículas minúsculas de poluição estava cerca de 30 vezes acima do nível considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os investigadores alertam para o perigo das partículas mais finas que podem alojar-se nos pulmões e outros órgãos, causando danos para a saúde a longo prazo. Em 2020, 13 das 15 cidades com o ar mais poluído pertenciam à Índia.

No norte do país, "o pico da poluição do ar no outono está relacionado em parte com a queima anual de resíduos nos campos", disse Deborah Seligsohn, especialista em poluição do ar da Ásia na Universidade Villanova. Outras fontes de poluição são as emissões dos carros, queima de lixo, produção de eletricidade e indústria pesada.

Embora o Governo de Nova Deli já tenha fechado escolas municipais e demonstrado disposição para implementar restrições aos fins de semana - semelhantes às da pandemia - não tem poder de parar o tráfego ou a indústria da capital.

A exposição prolongada à poluição leva ao aumento das doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, partos prematuros e outros problemas de saúde, explicou Jessica Seddon, especialista em poluição do ar do World Resources Institute.

