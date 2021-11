Pelo menos 45 pessoas morreram na Bulgária esta madrugada quando um autocarro se despistou e em seguida incendiou-se. Entre as vítimas incluem-se 12 menores.

O primeiro-ministro interino da Bulgária classificou o acidente de autocarro como uma "enorme tragédia".

O ministro do Interior esteve no local no acidente e relatou um cenário de horror.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão a ser investigadas.