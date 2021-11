Famílias obrigadas a fugir após creche ganhar lotaria no México

Uma creche numa pequena aldeia de Ocosingo, no México, foi um dos vencedores da lotaria. No entanto, os pais das crianças começaram a ser ameaçados por um gangue e tiveram de fugir. O prémio foi de 20 milhões de pesos, o que equivale a cerca de 4.500 euros.

O prémio para a creche surgiu de um grupo anónimo, que comprou uma grande quantidade de boletins e entregou em creches e escolas mexicanas pobres.

De acordo com a BBC, a lotaria foi ganha em setembro de 2020 e divulgada na imprensa local. No entanto, as ameaças aumentaram este ano, depois de decidirem usar algum dinheiro para melhorias na aldeia. Um pai foi baleado em março e, no mês passado, mulheres e crianças terão sido atacadas.

O grupo armado Los Petules exigia que os pais usassem o dinheiro - 20 milhões de pesos, cerca de 4.500 euros -, para comprar armas para o gangue, que planeava atacar um grupo rival de uma aldeia vizinha.

Os pais não cederam às ameaças e, além das melhorias na aldeia, usaram o dinheiro para a reconstrução do telhado da creche, que tem pouco mais de 20 crianças.

Um representante dos pais diz que as pessoas perderam gado, casas, colheitas e galinhas.

As autoridades foram alertadas. As famílias não estão dispostas a voltar até o grupo ser detido.

A violência de grupos armados tem aumentado em algumas zonas do México. Até sembro, morreram mais de 21 mil pessoas.

