Filha de Malcom X, Malikah Shabazz, encontrada morta aos 56 anos

New York Daily News

A filha mais nova do ativista negro dos direitos civis, Malcom X, Malikah Shabazz, foi encontrada sem vida pela própria filha na segunda-feira. Malikah estava inconsciente na sua casa localizada em Brooklyn, de acordo com as autoridades.

A morte ocorreu dias após a absolvição de dois homens condenados pelo assassinato de Malcom X. Muhammad Aziz e o falecido Khalil Islam foram absolvidos no dia 18 de novembro.

O comissário de Nova Iorque, Dermot Shea, indicou que, das informações que recolheu junto da família,do médico legista e das autoridades, Malikah estaria doente.

FILHA DE MARTIN LUTHER KING REAGE À MORTE DE MALIKAH

Bernice King recorreu ao Twitter para desejar forças à família, "estou profundamente triste com a morte de Malikah Shabazz".

MALCOM X: UM DOS MAIORES SÍMBOLOS DA LUTA CONTRA O RACISMO

Uma das figuras mais controversas e convincentes da era dos direitos civis. O ativista foi morto a tiro durante um discurso no teatro Audubon Ballroom, em Harlem, a 21 de fevereiro de 1965. A esposa estava grávida das gémeas Malikah e Malaak.

O ativista tornou-se famoso por encorajar os negros a reivindicar os direitos civis "por todos os meios necessários".

