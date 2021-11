Oito cadáveres com sinais de tortura foram encontrados numa favela do Rio de Janeiro, no Brasil.

A descoberta foi feita no rescaldo de uma operação militar lançada depois da morte de um sargento de 38 anos.

Os moradores acreditam que é uma chacina orquestrada pelas próprias autoridades.

Já a Polícia Militar prefere não comentar as acusações de tortura e garante apenas ter procurado estabilizar a região depois de vários episódios de violência.



