As fotos do dia: atravessar o canal da Mancha num barco insuflável

Um grupo com mais de 40 migrantes deixou hoje a costa francesa numa embarcação insuflável com o objetivo de cruzar o canal da Mancha. Várias crianças fazem parte do grupo.

Milhares de migrantes continuam também na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia. A tensão tem aumentado nos últimos dias. Alguns migrantes estão a tentar entrar na Europa pela Lituânia, uma vez que não conseguem pisar território polaco.

Outras centenas de migrante tentam entrar nos Estados Unidos via México. Alguns têm sido acolhidos pelo México, que lhes oferece um visto humanitário, permitindo que circulem por território mexicano.

Em Portugal, a ministra da Saúde foi ouvida pela Comissão da Saúde. Destaque também para a leitura do acórdão do processo de homicídio do rapper Mota Jr. Os arguidos foram condenados a 23 anos de prisão.