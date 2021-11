Dois filhos de ex-deputada brasileira condenados pelo homicídio do pai

Dois filhos da ex-deputada brasileira Flordelis dos Santos de Souza foram condenados esta quarta-feira pelo assassinato do pai adotivo e pastor evangélico Anderson do Carmo, marido da ex-deputada, que está presa e é acusada de ser a mandante do crime.

O Tribunal do Júri da Cidade de Niterói condenou Flávio dos Santos Rodrigues a 33 anos e dois meses de prisão após tê-lo declarado culpado de atirar no pastor, após um julgamento que durou 15 horas e só foi concluído esta quarta-feira de madrugada.

O mesmo tribunal condenou Lucas Cézar dos Santos de Souza a sete anos e seis meses de prisão por considerá-lo culpado de ter adquirido a arma com a qual foi cometido o crime.

Este foi o primeiro julgamento dos acusados do homicídio de Anderson do Carmo, ocorrido em junho de 2019.

Flordelis dos Santos de Souza acusada de autoria do crime

O Ministério Público brasileiro promoveu ações contra outros cinco filhos do casal e contra a própria ex-deputada, que está presa desde agosto após a Câmara dos Deputados lhe retirar o seu mandato.

Flordelis dos Santos de Souza, de 60 anos, foi presa em agosto, dois dias depois de o Congresso a deixar sem imunidade parlamentar.

A ex-deputada é acusada de ter sido a autora moral do crime.

O pastor Anderson do Carmo morreu após ser alvejado com 30 tiros na porta da casa onde morava, em Niterói, cidade localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, a 16 de junho de 2019.

As investigações levaram a polícia a acusar a sua mulher pelo assassínio, que ocorreu devido a disputas financeiras, e sete dos 55 filhos do casal.

