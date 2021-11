Nave espacial vai chocar contra asteroide em setembro de 2022

Uma sonda da NASA vai colidir propositadamente com um asteroide para provar que, em caso de necessidade, é possível desviar o corpo celeste da sua rota, evitando que colida com a terra. É o primeiro teste de defesa planetária da Terra.

É a primeira tentativa de tentar desviar de rota um dos corpos celestes. A missão chama-se DART e tem como objetivo preparar a Terra para uma ameaça futura, idêntica à do filme Armageddon.

A NASA vai tentar fazer colidir uma nave do tamanho de um frigorífico com um asteroide e desviá-lo da rota. A nave, com 550 quilos, vai ser lançada a partir da base espacial de Vandenberg, na Califórnia, às 22:21, hora local (06:21 de Lisboa), e utilizará um foguetão Falcon 9, da Space X, para chegar ao espaço.

O embate com o asteroide, apelidado de Dimorphos, só vai acontecer em setembro de 2022 e deverá alterar o ângulo em que o corpo celeste estava numa fração menor a 1%.

Um minissatélite vai registar imagens de todo o processo e enviá-las para a Terra. O asteroide Dimorphos não representa uma ameaça para a Terra. Mas se a missão for bem-sucedida, a experiência poderá salvar a terra de outros corpos celestes.

