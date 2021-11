Sobe para seis o número de mortos em ataque de carro num desfile de Natal nos EUA

O número de mortes num atropelamento durante um desfile de Natal na pequena cidade norte-americana de Waukesha, no Wisconsin, subiu para seis, depois de uma criança não ter resistido aos ferimentos, atualizaram terça-feira as autoridades judiciais.

Contabilizam-se ainda 62 feridos, adiantam.

O automobilista Darrell Brooks, de 39 anos, está a ser processado por cinco homicídios e agora pode ser indiciado por um sexto, informou a procuradora Susan Opper.

Darrell Brooks é acusado de ter avançado de forma intencional sobre uma multidão que participava no desfile anual de Natal em Waukesha, uma pequena cidade perto de Milwaukee.

Na terça-feira, o automobilista apresentou-se perante uma juíza do tribunal da cidade, que oficialmente apresentou as cinco acusações de homicídio, todas com pedido de pena de prisão perpétua.

"Infelizmente, queria assinalar ao tribunal que soubemos da morte de uma criança neste caso", indicou Susan Opper, referindo que a sexta acusação seria anunciada em breve.

O homem manteve a cabeça baixa durante a maior parte da audiência, parecendo estar com soluços.

"Não há palavras para descrever os riscos que este acusado representa para comunidade, não apenas o risco de fuga, mas a perigosidade do seu passado de violência", acrescentou Susan Opper, que pediu uma indemnização de cinco milhões de dólares.

Originário de Milwaukee, Darren Brooks tem um passado judicial pesado, estando envolvido numa dúzia de casos desde 2000 em três estados dos Estados Unidos, segundo a acusação.

Em 2020, Darren Brooks foi indiciado por colocar outras pessoas em perigo, depois de disparar sobre o seu sobrinho, numa discussão.

Poucos dias antes da tragédia em Waukesha, o homem havia sido libertado sob fiança após se processado por violência doméstica, pagando 1.000 dólares (cerca de 889 euros).

As vítimas mortais foram quatro mulheres com idades, um homem e uma criança.

O atropelamento ocorreu quando grupos de dança, bandas de música escolares e políticos locais desfilavam pela Main Street.

O suspeito, que conduzia um todo-o-terreno vermelho, derrubou várias barreiras colocadas para o desfile, pelas 16:39 locais (22:30 em Lisboa) e avançou sobre a multidão.

Um agente policial tentou neutralizá-lo abrindo fogo contra ele, mas por causa da multidão concentrada na área para assistir ao desfile, teve que parar de disparar, para não fazer também vítimas.

Por fim, Brooks foi detido pela polícia perto do local do incidente.

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram uma viatura a atravessar o local do desfile a grande velocidade.

Num desses vídeos, ouvem-se tiros e vê-se o veículo a passar o cordão policial e a entrar na zona vedada ao trânsito.

