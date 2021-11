Com público, balões e música, desfile do Dia de Ação de Graças retoma tradição em Nova Iorque

A tradição regressou a Nova Iorque e o desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's foi recebido, após um ano de ausência, pela habitual multidão que apreciou os balões gigantes ou várias atuações musicais.

Embora com precauções, o tradicional festejo do feriado nos Estados Unidos regressou após um ano, depois da pandemia de covid-19 ter impedido a sua realização normal em 2020.

Milhares de pessoas, centenas de artistas e dezenas de balões e carros alegóricos, sem esquecer o Pai Natal, assinalaram o último feriado a regressar à normalidade nos Estados Unidos.

Para o Presidente norte-americano Joe Biden o regresso integral do desfile marca um sinal de recuperação, segundo salientou à estação NBC.

"Depois de dois anos, estamos de volta. A América está de volta. Não há nada que não possamos superar", referiu Biden através de uma entrevista telefónica desde Nantucket, no Estado de Massachusetts, onde assistiu à transmissão com a sua família.

O regresso do desfile foi, ainda assim, numa 'nova normalidade' pois os participantes nas iniciativas tiveram que ser vacinados contra a covid-19 e usar a máscara, embora alguns cantores e artistas pudessem tira-la.

Não houve a exigência de estar vacinado para o público, mas Macy's e a autarquia encorajaram os presentes a usarem máscara.

Em 2020, sem vacinas e com a covid-19 a atingir um pico de infeções no inverno na maior cidade dos Estados Unidos, o desfile acabou por ser confinado a um quarteirão de Manhattan, sem espetadores e com vários artistas a atuarem à distância.

Este ano, o desfile contou com novos balões gigantes, como o personagem da série da Netflix Ada Twist, Scientist, os personagens dos Pokémon Pikachu e Eevee num trenó (o Pikachu já tinha surgido mas num formato diferente) e Grogu, também conhecido como Baby Yoda, da série televisiva The Mandalorian, do universo Star Wars.

Entre os artistas e celebridades presentes destacaram-se Carrie Underwood, Jon Batiste, Nelly, Kelly Rowland, Miss América Camille Schrier ou a banda Foreigner.