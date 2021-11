Recuperado filho do presidente da Confederação Empresarial da CPLP

Jahyr Abdula voltou para a família depois de ter sido raptado em outubro, anunciaram os pais do filho mais velho do presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP), o moçambicano Salimo Abdula.

"Salimo e Maria Abdula, os pais de Jahyr Abdula que foi sequestrado na África do Sul no início de outubro, estão muito gratos e felizes por anunciar o retorno seguro de seu filho", anunciaram numa mensagem publicada no Facebook, sem mais pormenores.