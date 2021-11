Não há registo de feridos graves no sismo no Peru

Um sismo de grande magnitude atingiu o norte do Peru este domingo, contudo, não há feridos graves.

A pouco minutos das 6:00, um sismo de magnitude 7.5 na escala de Richter fez tremer a região do Amazonas.

O abalo fez estragos materiais em diferentes pontos no norte do país.

O colapso de uma Igreja, construída no século XVI, provocou três feridos ligeiros.

Várias casas ficaram destruídas e houve quem precisasse de ajuda para sair dos escombros.

Através de uma publicação no Twitter, o presidente do Peru mostra-se solidário e garante ajuda do Governo às pessoas afetadas.

O epicentro foi em Santa Maria de Nieva, sendo que o facto ter tido origem a uma profundidade terrestre de mais de 110 quilómetros reduziu a capacidade de destruição, mas aumentou o alcance da onda sísmica, que chegou a sentir-se em Lima, a capital, a 800 quilómetros de distância.



Na última semana, já tinham sido reportados dois sismos com menor intensidade.

O Peru localiza-se no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, onde acontece cerca de 85% da atividade sísmica no mundo.