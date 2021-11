Um migrante afegão imolou-se, esta terça-feira, pelo fogo durante um protesto em frente à delegação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) na cidade indonésia de Medan, na ilha de Sumatra.

O protesto, que foi filmado e divulgado através das redes sociais, mostra um homem a despejar gasolina sobre si mesmo e a lançar-lhe fogo. O migrante terá estado a arder durante cerca de meio minuto até alguém usar um extintor para apagar as chamas e a vítima ser levada para o hospital.

"O ACNUR está muito preocupado com o incidente, os nossos funcionários estão a coordenar-se com todas as partes para que os refugiados recebam a ajuda de que precisam e também para garantir que a situação seja resolvida", disse em comunicado a porta-voz daquela agência da ONU na Indonésia, Mitra Salima Suryono.

O porta-voz dos refugiados em Medan, Juma, referiu à imprensa que a vítima, identificada como A. S., sofria de depressão e já tinha pedido ajuda ao ACNUR e à Organização Internacional para as Migrações há muito tempo.

Um grupo de afegãos está há um mês à porta da delegação do ACNUR em Medan a pedir ajuda já que se encontra num limbo legal na Indonésia enquanto espera para ser recebido num terceiro país, como a Austrália ou os Estados Unidos.

De acordo com dados do ACNUR, há cerca de 13.700 refugiados registados no país asiático, dos quais 55% provêm do Afeganistão, 10% da Somália e 7% de Myanmar (antiga Birmânia). Deste total, 27% são crianças, das quais 114 viajaram sozinhas ou perderam-se das suas famílias.

Os requerentes de asilo incluem membros da etnia rohingya, que foge de perseguição em Myanmar, bem como afegãos e somalis, que fazem perigosas viagens de barco com o objetivo de chegar à Austrália.

"Embora a Indonésia não tenha ratificado a Convenção da ONU sobre Refugiados, o país tem uma longa tradição de acolher refugiados e pessoas que precisam de proteção", observa o ACNUR no seu 'site'.

As estimativas das organizações internacionais apontam para a existência de cerca de 20,7 milhões de refugiados no mundo no final de 2020, dos quais apenas 1% consegue ser acolhido anualmente.