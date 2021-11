Caso de rapto, agressão sexual e homicídio resolvido mais de 40 anos depois

Kim Bryant desapareceu no dia 26 janeiro de 1979 depois de não ter regressado a casa ao fim de um dia de aulas. No dia 20 de fevereiro, o corpo da adolescente foi encontrado numa área deserta, avançou o Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas disse, em comunicado à imprensa.

Kim Bryant foi sexualmente agredida e as evidências de ADN do agressor foram recolhidas pelas autoridades. No entanto, a polícia nunca conseguiu identificá-lo.

"Investigámos o caso durante anos sem sermos capaz de identificar um suspeito", disse Ray Spencer, do departamento de homicídios da Polícia Metropolitana de Las Vegas, numa conferência de imprensa, esta segunda-feira.

A recolha do esperma do agressor foi enviada para o laboratório Othram, Inc, no Texas, para pesquisa genealógica, após uma doação de um residente de Las Vegas, Justin Woo.

Algum tempo depois, o laboratório informou que o perfil genealógico elaborado com base na recolha de ADN pertencia a Johnny Blake Peterson. Foi ele quem raptou, violou e assassinou a jovem de 16 anos.

Em 1979, Johnny Peterson tinha 19 anos e vivia em Las Vegas.

A polícia diz que o jovem nunca apareceu nos relatórios das autoridades durante as investigações do caso. Peterson faleceu em 1993.

Durante a conferência de imprensa desta segunda-feira, Justin Woo, apresentou condolências à família de Kim Bryant.