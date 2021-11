Governo espanhol alarga ajuda às vítimas do vulcão Cumbre Vieja

O Governo espanhol alargou esta terça-feira a ajuda às populações vítimas do vulcão Cumbre Vieja. A erupção das Canárias, iniciada há dois meses, voltou a ganhar força nas últimas horas.

Sem mostrar sinais de enfraquecimento, há novos rios de fogo e o vulcão continua a expelir grandes quantidades de lava. São cada vez mais os edifícios, terrenos e plantações que estão a ser destruídos pelo vulcão.

Na madrugada desta segunda-feira, abriu-se um novo foco emissor, a nordeste do vulcão, com duas novas crateras secundárias a expulsar lava. Apesar do avanço ser lento, começa a invadir zonas que até agora estavam a salvo.

