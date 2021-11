Incêndio em Barcelona faz quatro mortos 

Quatro pessoas morreram esta terça-feira num incêndio numa agência bancária abandonada, em Barcelona, Espanha.

O edifício estava ocupado por duas famílias.

"Os bombeiros resgataram quatro pessoas e tentaram reanimar outras quatro (dois adultos, uma criança e um bebé), que acabaram por morrer", adiantam os bombeiros de Barcelona, no Twitter.

Entre as vítimas mortais, estão uma criança de 3 anos e um bebé de 3 meses, de acordo com a estação televisiva TV3.

NACHO DOCE

As quatro pessoas resgatadas com vida foram hospitalizadas e estão fora de perigo.

A causa do incêndio ainda não é conhecida e a polícia está a investigar.

De acordo com as autoridades, as vítimas tratam-se de famílias sem-abrigo que ocuparam o edifício, algo comum nos prédios abandonados da região.

Em 2020, duas pessoas morreram num incêndio num armazém abandonado, ocupado por dezenas de sem-abrigo, em Badalona, um subúrbio de Barcelona.