Várias zonas no norte de Espanha têm sido afetadas desde domingo pelo mau tempo.

As chuvas fortes e neve estão a causar inundações e congestionamento no trânsito. Vários rios galgaram as margens e inundaram as zonas mais baixas das cidades.

A chuva e neve que caíram nos últimos dias já levaram ao encerramento de pelo menos 150 estradas e a Guarda Civil espanhola tem respondido a vários pedidos de ajuda para retirar veículos presos na neve.