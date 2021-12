Escritora Alice Sebold pede desculpa ao homem falsamente acusado de a ter violado

Anthony Broadwater foi apontado durante 16 anos como o homem que violou a escritora do livro mundialmente conhecido "Visto do Céu". O caso ressurge novamente com o pedido de desculpa de Alice Sebold, 23 anos após o homem ter sido libertado. A escritora descreveu o crime na autobiografia "Lucky".

A obra, que foi publicada em 1999, retrata a experiência traumática pela qual passou quando tinha 17 anos, em 1981. Alice foi espancada e violada por um homem negro quando voltava a casa.

De acordo com a BBC, alguns meses após o acontecimento, Alice Sebold deparou-se com Anthony Broadwater na rua e julgou que tinha sido ele o agressor. Avisou as autoridades, o homem foi detido, mas a autora não o conseguiu identificar no reconhecimento criminal, feito na esquadra, e acabou por apontar para outro homem.

Ainda assim, Broadwater acabou por ir a tribunal à mesma. A sentença de Anthony foi ditada com base no testemunho da vítima e numa análise considerada superficial ao cabelo.

PRODUTOR EXECUTIVO LEVA À REABERTURA DO CASO

O produtor executivo que estava a trabalhar na adaptação de "Lucky", a obra de Sebold, considerou a história suspeita e ponderou que Broadwater poderia ter sido falsamente acusado do crime de violação. Tim Mucciante chegou a abandonar a produção do filme e contratar um detetive privado para apurar a verdade.

A investigação provou que Anthony Broadwater era inocente, tendo sido libertado quando cumpriu 16 anos de prisão. Contudo, permaneceu registado na lista dos agressores sexuais.

A longa-metragem teria como protagonista a atriz Victoria Pedretti.

PEDIDO DE DESCULPA DA AUTORA

A autora norte-americana pediu desculpa ao homem que falsamente incriminou, 23 anos após ter sido dado como inocente.

"Lamento acima de tudo pelo facto de a vida que poderia ter levado lhe tenha sido injustamente roubada e sei que nenhuma desculpa pode mudar o que lhe aconteceu nem nunca mudará", acrescentou a autora, agora com 58 anos, num comunicado.

Broadwater disse sentir-se "aliviado por ela ter pedido desculpa".

A obra que catapultou a sua carreira foi publicada um ano após a condenação de Broadwater e vendeu mais de 1 milhão de cópias.