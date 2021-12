Bomba da II Guerra que explodiu em Munique tinha 250 quilos

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na explosão de uma bomba da II Guerra Mundial em Munique, na Alemanha. Os feridos são trabalhadores da construção civil que estavam a fazer uma obra nos caminhos de ferro.

A bomba com 250 quilos explodiu durante uma perfuração.

As autoridades já mandaram abrir um inquérito e o Governo alemão quer saber por que razão não tinham sido feitos estudos, no local, antes do início das obras, para garantir que não existiam bombas no subsolo.

Apesar de já terem passado 76 anos desde que acabou a II Guerra, ainda há explosivos por detonar enterrados em vários locais na Alemanha.

A maior parte explode de forma controlada, com o envolvimento de equipas especializadas que garantem a segurança da operação.

Esta, com mais de 250 quilos, rebentou durante a perfuração de um local onde decorriam trabalhos de construção de uma nova linha de comboio na estação central de Munique.

A estação esteve encerrada durante várias horas, mas reabriu a meio da tarde de quarta-feira.