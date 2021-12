Chris Cuomo suspenso por tempo indeterminado da CNN

A CNN suspendeu por tempo indeterminado o apresentador norte-americano Chris Cuomo depois de provas mostrarem que o apresentador do canal de norte-americano atuou ativamente na defesa do irmão, ex-governador do estado de Nova Iorque, acusado de abuso sexual.

A relação entre os dois irmãos, um ex-governador de Nova Iorque, o outro até agora apresentador do jornal principal da CNN, era próxima.

Contudo, desde que as alegações de abuso sexual por parte de Andrew Cuomo começaram a ser notícia, Chris tinha-se abstido de falar sobre o assunto.

Só que novos documentos, divulgados pela Procuradoria-Geral de Nova Iorque, mostram que, para ajudar o irmão mais velho, Chris tentou usar a rede de contactos para descobrir detalhes sobre o caso e as várias mulheres que têm acusado Andrew Cuomo de assédio e abuso sexual.

O jornalista terá também treinado com o antigo governador as respostas a dar publicamente.

A CNN diz ter sido apanhada de surpresa e suspendeu por tempo indeterminado o apresentador do noticiário principal da estação.

Chris Cuomo admite que a situação é embaraçosa e compreende a decisão do canal norte-americano.

Ambos fazem parte de uma dinastia política, filhos do governador de Nova Iorque entre 1983 a 1994, Mario Cuomo.

