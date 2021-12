Meghan Markle vence processo contra tabloide que publicou carta enviada ao pai

A justiça britânica rejeitou o recurso interposto por um tabloide que divulgou excertos de uma carta enviada por Meghan Markel ao pai em agosto de 2018. Com esta decisão, o Tribunal de Recurso de Londres manteve a decisão anterior, a favor da duquesa de Sussex.

O caso remonta a fevereiro de 2019, quando o tabloide Mail on Sunday publicou excertos de uma carta enviada pela duquesa ao pai, em agosto do ano anterior. O tribunal considerou que o conteúdo da carta era pessoal, privado e não uma questão de legítimo interesse público.

Já no início do ano, um juiz do Supremo Tribunal tinha decidido a favor de Meghan Markle, numa ação em que reclamava direitos de autor e devassa da vida privada. Na altura, a justiça obrigou o jornal a pagar 530 mil euros por custas judiciais e a publicar um pedido de desculpas na primeira página.

Em comunicado, Meghan Markle afirmou que essa vitória é para qualquer pessoa que já sentiu medo de defender o que é certo. O jornal não reagiu ainda à decisão do tribunal e ainda não publicou o conteúdo.